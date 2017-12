Lucro da Embratel cresce 40,19% em 2000 A Embratel encerrou o ano de 2000 com lucro líquido de R$ 577,090 mi, apontando crescimento de 40,19% em relação ao ano anterior, segundo dados da Economática. O lucro por ação no período ficou em R$ 0,00173. A receita líquida da companhia subiu 29,53%, para R$ 6,714 bi no ano passado. As despesas financeiras líquidas da empresa, incluindo variações monetárias e cambiais, somaram R$ 188,316 mi em 2000. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 6,082 bi. O valor patrimonial por ação encerrou o ano passado em R$ 0,01827. Todos os dados são consolidados.