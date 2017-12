Lucro da Exxon Mobil é o segundo maior para uma empresa americana O lucro da Exxon Mobil - maior petrolífera norte-americana - subiu para US$ 10,36 bilhões no segundo trimestre, próximo ao recorde de US$ 10,71 bilhões do último trimestre de 2005. Assim, a companhia obteve o segundo maior lucro trimestral já registrado por uma empresa americana, graças à forte alta do petróleo no último ano. O lucro equivale a US$ 1,72 por título e representa aumento de 36% em comparação aos US$ 7,64 bilhões (US$ 1,20 por ação) do mesmo período do ano passado. O resultado superou as previsões dos analistas, que calculavam que a companhia ganharia US$ 9,92 bilhões (US$ 1,64 por título). A receita total foi de US$ 99,034 bilhões, 12% a mais que os US$ 88,568 bilhões do segundo trimestre de 2005. O lucro por produção de petróleo chegou a US$ 1,644 bilhão nos EUA, comparado aos US$ 1,389 bilhão de 2005, e a US$ 5,49 bilhões no resto do mundo, frente aos US$ 3,519 bilhões do segundo trimestre de 2005. O lucro por atividade de refino de petróleo somou US$ 1,354 bilhão nos EUA, comparado aos US$ 999 milhões do ano anterior, e US$ 1,131 bilhão no exterior, frente aos US$ 1,022 bilhão do mesmo período de 2005.