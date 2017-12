Lucro da fabricante de brinquedos Gulliver cai 30% em 2006 A Gulliver Manufatura de Brinquedos fechou 2006 com queda de 30,46% em seu lucro líquido, que recuou de R$ 2,004 milhões para R$ 1,339 milhão. O avanço nos custos de vendas e nas despesas operacionais motivou a redução. A receita líquida da empresa sediada em São Caetano do Sul (SP) avançou 10,16% no ano passado, para R$ 33,034 milhões, mas por conta da elevação dos custos de produtos e serviços, o lucro bruto cresceu apenas 5,01%, para R$ 17,545 milhões. As despesas operacionais da Gulliver mostraram elevação de 15,37% em 2006, para R$ 16,057 milhões, com crescimento em todas linhas do balanço, como administrativas, com vendas e promoção de vendas e distribuição. Também contribuiu a redução das receitas financeiras, de R$ 349,900 mil em 2005 para R$ 184,566 mil em 2006. No ano passado, a Gulliver continuou a apostar em seus produtos licenciados, como X-Men, os Sem Floresta e artigos relacionados à Copa do Mundo da Alemanha, e investiu em sua linha de pets eletrônicos, como FunReal Friends, Furby e iDog.