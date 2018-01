Lucro da FedEx cresce 40,8% no trimestre A FedEx Corp. anunciou que obteve lucro líquido de US$ 207 milhões (US$ 0,68 por ação) no trimestre terminado em 29 de fevereiro, o que representa um salto de 40,8% em comparação com o lucro líquido de US$ 147 milhões (US$ 0,49 por ação) anunciado em igual período do ano passado. Excluindo custos extraordinários, o lucro da companhia foi de US$ 216 milhões, ou US$ 0,71 por ação, acima da estimativa média de analistas consultados pela Thomson First Call, de lucro de US$ 0,67 por ação. A receita cresceu 9,3% na comparação entre os períodos, passando de US$ 5,55 bilhões para US$ 6,06 bilhões. A companhia projeta lucro entre US$ 1,15 e US$ 1,25 por ação antes de despesas com realinhamento para o atual trimestre fiscal. A estimativa da First Call é de lucro de US$ 1,16 por ação. As informações são da Dow Jones.