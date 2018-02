Lucro da Fiat sobe 111,8% no trimestre A fabricante de automóveis italiana Fiat registrou lucro líquido de 593 milhões no segundo trimestre, um aumento de 111,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita da empresa cresceu 12% na mesma comparação, passando de 13,6 bilhões para 15,2 bilhões. As ações da Fiat já acumulam valorização de 60% este ano na Bolsa de Milão.