Lucro da Ford cai 19% no segundo trimestre do ano O lucro do fabricante de automóveis Ford caiu 19% no segundo trimestre do ano em comparação com o do mesmo período do ano anterior, mas superou as estimativas dos analistas. O lucro líquido foi de 946 milhões de dólares, o equivalente a 47 centavos por ação, frente ao 1,17 bilhão de dólares, ou 57 centavos por título, de um ano atrás. As cifras, divulgadas hoje pela companhia, mostram que se, forem excluídos os custos excepcionais, o lucro também seria de 47 centavos por ação, para um total de 936 milhões de dólares, em comparação com os 33 centavos calculados pelos analistas. A receita subiu para 44,54 bilhões de dólares no segundo trimestre, frente aos 42,87 bilhões de um ano atrás.