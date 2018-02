Lucro da Gafisa dispara a R$63,7 mi no 3o trimestre

A companhia, que no segundo trimestre havia obtido lucro de 57,77 milhões de reais, registrou vendas contratadas de 800,2 milhões de reais entre julho e setembro, avanço de 48 por cento em relação a um ano antes.

Os lançamentos atingiram 514,3 milhões no trimestre, tombo de 43 por cento em relação ao terceiro trimestre de 2008, devido a uma postura mais conservadora adotada pela empresa no período, segundo o balanço.

Mas a empresa espera que os lançamentos apresentem, no quarto trimestre, um ritmo cerca de duas vezes maior que o do terceiro trimestre, "devido ao forte reaquecimento do mercado".

A empresa afirma no balanço estar "extremamente otimista" quanto às oportunidades no setor imobiliário brasileiro e cita redução de custos de financiamento, programas habitacionais do governo e o déficit habitacional do país, de cerca de 7 milhões de famílias.

A Gafisa obteve Ebitda ajustado, sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, de 179,14 milhões de reais entre julho e setembro, frente a 69,79 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

A receita líquida mais que dobrou do terceiro trimestre de 2008 para os três meses encerrados em setembro deste ano, passando de 378,98 milhões de reais para 877,10 milhões de reais.

A Gafisa fechou o trimestre passado com uma posição de caixa de 1,1 bilhão de reais e dívida líquida e obrigações com investidores de 1,732 bilhão de reais, ante 894,03 milhões de reais um ano antes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)