Lucro da General Motors dobra no 3º tri

NOVA YORK - O lucro líquido da General Motors subiu a US$ 2,77 bilhões no terceiro trimestre deste ano, resultado superior ao de US$ 1,36 bilhão registrado em igual período de 2015. A receita da montadora, por sua vez, teve avanço de 10%, para US$ 42,83 bilhões, acima da previsão dos analistas, de US$ 39,3 bilhões.

O lucro operacional excluindo-se fatores únicos ficou em US$ 1,72 por ação, acima da previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de US$ 1,45 por ação. As 9h44 (de Brasília), a ação subia 1,58% no pré-mercado em Nova York.

A GM conseguiu números sólidos de vendas de caminhões nos EUA e também continuou a mostrar força na China. Por outro lado, o cenário para a empresa continuou fraco na Europa.