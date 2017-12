Lucro da Gerdau cresce 2,7% no primeiro trimestre A Gerdau teve crescimento de 2,7% em seu lucro líquido no primeiro trimestre deste ano, tomando como base o mesmo período do ano passado, atingindo R$ 832,5 milhões. O dado, divulgado nesta quarta-feira, mostrou ainda que em contrapartida, na mesma comparação, o Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) da companhia recuou 17,4%, para R$ 1,169 bilhão. A receita da siderúrgica também caiu no período, em 3,7%, e alcançou R$ 5,614 bilhões ao fim do primeiro trimestre. O lucro bruto teve queda de 8,3%, para R$ 1,478 bilhão e o lucro operacional ficou praticamente estável em R$ 1,154 bilhão. Em 31 de março, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 8,731 bilhões. Os dados são consolidados.