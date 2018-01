Lucro da Gerdau cresce 7,6% em 2006 e atinge R$ 3,5 bi O lucro líquido do Grupo Gerdau, do setor de aços, cresceu 7,6% no ano passado, em relação a 2005, e atingiu R$ 3,5 bilhões. De acordo com relatório divulgado pela empresa referente ao período, a participação do Brasil no resultado foi de R$ 2,278 bilhões. As operações na América do Norte contribuíram com R$ 811,685 milhões e as na América do Sul, com R$ 289,166 milhões. A Europa gerou R$ 114 milhões do ganho. Apenas a Metalúrgica Gerdau S/A registrou lucro líquido de R$ 1,3 bilhão em 2006, equivalente a R$ 7,31 por ação, volume 5,5% maior no comparativo com o ano anterior. O Grupo Gerdau, segundo informações no site da empresa, ocupa a posição de maior produtor de aços longos no continente americano, com usinas siderúrgicas distribuídas no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Peru, Uruguai. Possui também 40% de participação societária na empresa Sidenor, localizada na Espanha. Atualmente alcança uma capacidade instalada total de 19,1 milhões de toneladas de aço por ano.