Lucro da Gerdau no 4º tri de 2008 cai 67,1%, para R$ 311 mi

A Gerdau registrou lucro líquido de R$ 311 milhões no quarto trimestre de 2008, uma queda de 67,1% sobre o mesmo período de 2007. Em nota, a empresa atribui a queda à redução das vendas de outubro a dezembro, ao ajuste do valor dos estoques ao preço de mercado e ao impacto da variação cambial sobre as dívidas contratadas em moeda estrangeira. O faturamento bruto cresceu 16% em comparação com o mesmo período de 2007, alcançando R$ 10,5 bilhões. A expansão do faturamento bruto no último trimestre de 2008 deveu-se principalmente à variação cambial de 31,9% na conversão de receitas do exterior e à consolidação de novas empresas. Entretanto, o Ebitda foi de R$ 1,5 bilhão e apresentou variação negativa de 9,6%. A Gerdau encerrou o quarto trimestre de 2008 com volumes de vendas e de produção inferiores ao mesmo período do ano anterior, em razão da significativa redução na demanda global por aço. De outubro a dezembro, foram vendidos 3,5 milhões de toneladas, uma redução de 24,4%, porcentual que já havia sido antecipado pela empresa, no final de novembro, durante as reuniões anuais com analistas do mercado de capitais e investidores. No mesmo período, a produção de 3,3 milhões de toneladas de aço apresentou 33,7% de diminuição perante o quarto trimestre de 2007.