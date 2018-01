Lucro da GM cresce 182% em 2002 e atinge U$ 1,7 bilhão O lucro da fabricante de veículos General Motors saltou 182% no ano passado em comparação a 2001, para US$ 1,7 bilhão, graças ao lançamento de novos produtos, marketing agressivo, reduções de custos e melhora na qualidade e produtividade. A receita somou US$ 186,8 bilhões, alta de 5%. Excluindo itens especiais e a unidade Hughes, operadora de TV por satélite, o lucro totalizou US$ 3,9 bilhões, quase o dobro do resultado de 2001. "Nossa estratégia de alavancar o tamanho da GM e melhorar a eficiência operacional continua a compensar", disse o chairman da montadora, Jack Smith, em um comunicado divulgado hoje. "Somos uma empresa muito mais enxuta e flexível, que oferece carros e caminhões vencedores no mercado, o que continua a puxar o aumento nos lucros." O fluxo de caixa da empresa no ano foi de US$ 12 bilhões - sendo US$ 8 bilhões apenas da unidade de carros -, acima da meta de US$ 10 bilhões. Na América Latina, África e Oriente Médio, a GM teve prejuízo de US$ 181 milhões, acima das perdas de US$ 80 milhões apuradas em 2001. No quarto trimestre, porém, houve uma melhora. O prejuízo encolheu de US$ 111 milhões para US$ 7 milhões. Os resultados foram afetados pelo declínio econômico na região em geral e especialmente pelas turbulências na Venezuela e na Argentina. "Em resposta às condições econômicas desafiadoras, continuamos reduzindo os custos e aumentando a participação de mercado em quase 1%, por conta da força dos lançamentos, como o novo Corsa e o Meriva", disse o CEO Rick Wagoner. "Fortalecemos a nossa liderança, como maior montadora da região, e estamos bem posicionados para gerar lucro sólido quando a economia se recuperar." Para 2003, a GM espera um crescimento econômico moderado nos Estados Unidos, o que resultará em vendas de aproximadamente 16,5 milhões de automóveis em todo o setor no país. Na Europa, as vendas da indústria automotiva em geral deve somar 19 milhões de unidades.