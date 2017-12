Lucro da Gol cresce 63,7% no 1º trimestre do ano A Gol Linhas Aéreas registrou no primeiro trimestre de 2005 um lucro líquido de R$ 111,255 milhões (BR GAAP), o que representa uma alta de 63,7% sobre os R$ 67,942 milhões do mesmo período de 2004. A receita operacional líquida com transporte de passageiros somou R$ 565,181 milhões, 36,2% superior aos R$ 414,869 apurados no 1º trimestre de 2004. O transporte de cargas também cresceu, 31,6%, para R$ 23,978 milhões. A receita operacional líquida total ficou em R$ 589,159 milhões, 36% maior que a de R$ 433,092 verificados nos primeiros três meses do ano passado. O resultado operacional somou R$ 150,376 milhões no 1º trimestre de 2005, alta de 47,1% sobre os R$ 102,211 milhões do 1º trimestre de 2004. As despesas financeiras cresceram 236%, para R$ 4,810 milhões, e as receitas financeiras saltaram de R$ 2,291 milhões para R$ 23,980 milhões no trimestre. O lucro por ação (resultado líquido dividido pelo número de ações da empresa) subiu 63,7%, chegando a R$ 0,59. O patrimônio líquido (conjunto de bens de uma empresa, suscetíveis de gerar lucro ou renda. É formado geralmente pela diferença entre o ativo e o passivo) era de R$ 1,115 bilhão em 31 de março. Todos os dados são consolidados.