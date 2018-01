Lucro da Gol sobe 181% em 2004 para R$ 317,480 mi A Gol Linhas Aéreas Inteligentes obteve lucro líquido de R$ 317,480 milhões em 2004, com alta de 181% frente ao ano anterior, segundo o balanço pro forma da empresa, publicado hoje nos jornais. A companhia explicou que as demonstrações financeiras consolidadas pro forma foram elaboradas para permitir o comparativo do desempenho operacional com 2003, uma vez que a reestruturação societária que envolveu a criação da holding ocorreu em 12 de março de 2004. No demonstrativo, a receita líquida somou R$ 1,960 bilhão no ano passado, volume 40% maior em relação a 2003. O lucro bruto avançou 69,5%, para R$ 823,238 milhões. As despesas operacionais totalizaram R$ 314,043 milhões em 2004, com alta de 5,8%. O resultado financeiro líquido apontou ganho de R$ 10,979 milhões, contra prejuízo de R$ 61,927 milhões no ano anterior. O Ebitda da empresa somou R$ 497,055 milhões no ano passado, com alta de 102% sobre 2003, quando ficou em R$ 246,053 milhões. O Ebitdar (lucro operacional antes de juros, depreciação, amortização e custos de leasing de aeronaves) ficou em R$ 795,761 milhões em 2004, evoluindo 51,3% no comparativo com o ano anterior (R$ 525,769 milhões). O lucro líquido por ação (pro forma) foi de R$ 1,69 em 2004. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 1 bilhão.