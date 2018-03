Lucro da Honda sobe quase 9% no terceiro trimestre O lucro líquido da Honda Motor, segunda maior fabricante japonesa de automóveis, cresceu 8,8% durante o terceiro trimestre fiscal, entre outubro e dezembro, graças a suas boas vendas na América do Norte e Europa. Segundo a empresa, o lucro líquido no trimestre foi de quase 150 bilhões de ienes (US$ 1,2 bilhão), contra 133 bilhões de ienes (US$ 1,1 bilhão) do mesmo período do ano anterior. O bom resultado se deve às fortes vendas, sobretudo na América do Norte, ajudadas pela desvalorização do iene em relação ao dólar, que favorece as exportações japonesas. A Honda Motor aumentou nesta quarta-feira sua previsão de lucros para o atual ano fiscal, que termina no fim de março. A nova previsão é de 560 bilhões de ienes (US$ 4,6 bilhões), contra os 555 bilhões de ienes (US$ 4,58 bilhões) esperados inicialmente. Nos primeiros nove meses do ano fiscal, o lucro líquido foi de 416 bilhões de ienes (quase US$ 3,5 bilhões), contra 377,5 bilhões de ienes (US$ 3,12 bilhões) do mesmo período de 2005. Segundo a Honda, é a primeira vez nos últimos três anos que o lucro cresce durante os nove primeiros meses do ano fiscal. O lucro líquido por operações no terceiro trimestre foi de 205 bilhões de ienes (US$ 1,7 bilhão), um aumento de 5,2% em relação ao mesmo período de 2005. A empresa aumentou suas vendas à Europa em 22%, com 72 mil unidades. Na América do Norte, foram 471 mil, um aumento de 8,5% . As vendas no Japão ficaram quase inalteradas, em 156 mil unidades. Mas o valor subiu quase 6%, até ¥ 351,8 bilhões (US$ 2,9 bilhões).