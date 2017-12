Lucro da Iberdrola cresce 16,3% no primeiro trimestre A companhia elétrica espanhola Iberdrola teve aumento de 16,3% em seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano, tomando como comparação o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, o montante atingiu 403,2 milhões de euros (US$ 483 milhões). O lucro bruto de exploração (Ebitda) cresceu 21,3%, chegando a 1,05 bilhão de euros (1.267 milhões de dólares). O faturamento, por sua vez, chegou a 2,98 bilhões (US$ 3,57 bilhões), o que representa um aumento de 8,7%. Segundo a companhia, o crescimento se deveu a seus negócios internacionais e aos de energias renováveis. Estas duas divisões foram responsáveis por 30,7% do Ebitda, contra 22,1% no ano passado.