Lucro da Intel em 2007 foi de US$ 7 bilhões

Em 2007, a Intel obteve uma receita total de US$ 38,3 bilhões, lucro operacional de US$ 8,2 bilhões, lucro líquido de US$ 7 bilhões e lucro por ação de US$ 1,18. No ano passado, a companhia pagou dividendos recorde de US$ 2,6 bilhões e usou US$ 2,75 bilhões para recomprar 111 milhões de ações ordinárias. Para 2008, a Intel prevê uma margem bruta de 57%, ou 2 pontos a menos. A companhia projeta custos de pesquisa e desenvolvimento de US$ 5,9 bilhões e gastos de capital de US$ 5,2 bilhões, US$ 200 milhões a mais ou a menos. As informações são da Dow Jones.