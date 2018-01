Lucro da Interbrew subiu 9,1% em 2003, abaixo do esperado A cervejaria belga Interbrew anunciou nesta quarta-feira seu balanço de 2003, com crescimento nas vendas para 7,04 bilhões de euros (US$ 8,55 bilhões), de 6,99 bilhões de euros em 2002. O lucro líquido subiu 8,1% no ano passado, para 505 milhões de euros (US$ 613,87 milhões), mas ficou abaixo das estimativas dos analistas de 520 milhões de euros (US$ 632,11 milhões). Em 2002, a companhia obteve lucro líquido de 467 milhões de euros. A companhia atribuiu o crescimento menor do lucro ao enfraquecimento do dólar, o que reduziu em 63 milhões de euros seu ganho no ano passado. O lucro por ação caiu 4%, para 1,45 euro, de 1,51 euro em 2002. Mesmo assim, a Interbrew elevou em 9,1% seu dividendo referente ao exercício em 2003, para 0,36 euro por ação. O ebitda subiu para 1,498 bilhão de euros (US$ 1,82 bilhão) em 2003, de 1,394 bilhão de euros em 2002. Leia mais Ações da Interbrew caem 5,35% com anúncio de acordo Ambev e Interbrew anunciam termos de troca de ações Ambev admite vazamento de informações sobre fusão Ambev será investigada por uso de informação privilegiada AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew Negociação AmBev-Interbrew derruba ações na Bélgica