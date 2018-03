Lucro da Itaúsa cresce 36,8% no trimestre A Itaúsa obteve lucro líquido de R$ 335,765 milhões no primeiro trimestre deste ano, com alta de 36,8% frente ao mesmo intervalo de 2002. A receita líquida cresceu 30,3%, para R$ 1,932 bilhão, e o resultado bruto fechou em R$ 1,399 bilhão (+25,9%). A empresa registrou receitas operacionais de R$ 600,403 milhões, frente a despesas de R$ 395,052 milhões nos três primeiros meses do ano passado. O ganho financeiro líquido evoluiu 68,4%, totalizando R$ 2,913 bilhões. O resultado de equivalênc ia patrimonial avançou 459,6%, para R$ 18,518 milhões. O lucro operacional foi de R$ 1,999 bilhão, com crescimento de 177%. O prejuízo não operacional aumentou 1.253%, para R$ 614,830 milhões. O lucro líquido por ação ficou em R$ 0,10663. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 6,651 bilhões e o valor patrimonial da ação estava em R$ 2,11253.