Lucro da Johnson & Johnson cai a US$ 4,29 bilhões no 1º tri

NOVA YORK - A Johnson & Johnson (J&J) divulgou nesta terça-feira, 19, que teve lucro líquido de US$ 4,29 bilhões no primeiro trimestre do ano, um pouco menor que o ganho de US$ 4,32 bilhões obtido em igual período do ano passado. O lucro por ação, por outro lado, subiu levemente, de US$ 1,53 a US$ 1,54. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,68 no último trimestre, superando a previsão de analistas consultados pela Thomson Reuters, de US$ 1,65. A receita subiu 0,6%, a US$ 17,48 bilhões, alinhada com a previsão do mercado.

Às 9h20 (de Brasília), as ações da J&J, que integram o índice Dow Jones, subiam 0,8% nos negócios do pré-mercado em Nova York, após acumularem valorização de 14% nos últimos três meses.

A J&J também elevou suas previsões de lucro por ação no ano, para US$ 6,53 a US$ 6,68, de um intervalo anterior que ia de US$ 6,43 a US$ 6,58, e de receita, para US$ 71,2 bilhões a US$ 71,9 bilhões, de US$ 70,8 bilhões a US$ 71,5 bilhões.