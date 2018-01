Lucro da Johnson & Johnson sobe 9% A companhia de remédios e artigos para saúde Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira um crescimento de 9% em seu lucro líquido trimestral devido ao aumento da demanda de dispositivos médicos e de produtos para o consumidor. Em seu segundo trimestre, a companhia comunicou um lucro líquido de 2,68 bilhões de dólares ou 89 centavos por ação, comparados com os 2,46 bilhões de dólares ou 82 centavos por título de um ano atrás. Os resultados incluem um encargo de 353 milhões de dólares pelas recentes aquisições das firmas farmacêuticas Peninsula Pharmaceuticals, Clusore Medical e TransForm Pharmaceuticals. Se forem excluídas estas despesas, a Johnson & Johnson registrou um lucro líquido de 2,8 bilhões de dólares ou 93 centavos por título. O faturamento da empresa também aumentou 11%, para 12,76 bilhões de dólares, frente aos 11,48 bilhões obtidos no mesmo período do ano passado.