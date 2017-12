Lucro da Johnson & Johnson sobe 9% no trimestre A Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira que, no segundo trimestre deste ano, obteve um lucro líquido de US$ 2,820 bilhões (US$ 0,95 por ação). O montante, segundo a empresa, corresponde a um aumento de 9% se comparado aos US$ 2,588 bilhões (US$ 0,86 por título) do mesmo período do ano passado. Os resultados foram afetados por cargas tributárias extraordinárias, sem as quais o lucro subiria para US$ 0,98 por ação. Nesse caso, o lucro superaria as projeções dos analistas de Wall Street, que calculavam um ganho de US$ 0,97 por cada papel. Por trás desta melhora está uma alta de 4,7% na receita da companhia, para US$ 13,363 bilhões, também acima do esperado pelos analistas. A divisão de equipamento médico da Johnson & Johnson obteve uma receita 6,2% maior que no mesmo período de 2005, enquanto os negócios de produtos de consumo aumentaram suas vendas em 5,3%. A farmacêutica, por sua vez, registrou uma alta em sua receita de 3,2%, graças às boas vendas de alguns remédios.