Lucro da Microsoft chega perto de US$ 5 bi no trimestre A Microsoft teve lucro líquido de US$ 4,93 bilhões no trimestre encerrado em março, aumento de 65% em um ano, decorrente principalmente das receitas com atualizações de softwares lançados este ano. No mesmo período de 2006, o lucro havia sido de US$ 2,98 bilhões. As ações da maior fabricante de softwares do mundo chegaram a subir 4%, para US$ 30,30 dólares, no pregão eletrônico logo após o anúncio do resultado do terceiro trimestre fiscal da empresa. No pregão regular, a ação tinha subido US$ 0,11, para US$ 29,10. Analistas tinham estimado lucro médio de US$ 0,46 centavos por ação e receita de US$ 13,89 bilhões, de acordo com a Reuters Estimates. O resultado foi lucro de US$ 0,50 por ação e receita de US$ 14,4 bilhões, aumento de 32% em relação ao ano anterior.