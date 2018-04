Lucro da Natura cresce quase 20% no segundo trimestre

Apenas no Brasil, o lucro líquido da companhia cresceu 19,9% no segundo trimestre em comparação ao mesmo período de 2008, somando R$ 197,1 milhões. A receita líquida atingiu R$ 975,2 milhões (+17%). Nas operações internacionais em consolidação (Argentina, Chile Peru), a Natura reverteu o prejuízo de R$ 3,4 milhões do segundo trimestre do ano passado, para lucro de R$ 1,4 milhão. No entanto, nas operações em implementação (México, Venezuela e Colômbia), o prejuízo aumentou 51,4%, para R$ 15 milhões.

Ao final de junho, a empresa contava com 938,8 mil consultoras, representando um aumento de 23,2% sobre igual mês do ano passado. O crescimento do número de consultoras foi impulsionado pelo desenvolvimento das operações na América Latina e por um novo modelo comercial no Brasil. No segundo trimestre, foram inauguradas três novas Casas Natura em São Paulo e duas no Chile. A empresa informou também que desistiu de operar na Venezuela.

Com base nos dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abhipec), a Natura apresentou de janeiro a abril aumento de 0,8 ponto porcentual em sua participação acumulada no mercado brasileiro de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal, para 22,8%. Em cosméticos e fragrâncias a fatia da empresa atingiu 37,3%, enquanto em higiene pessoal ficou em 12%.