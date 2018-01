Lucro da Nestlé cresce 20,7% em 2005 A multinacional suíça Nestlé anunciou, nesta quinta-feira (23) que em 2005 seu lucro líquido aumentou 20,7%, atingindo 7,995 bilhões de francos (aproximadamente 5,158 bilhões de euros). Estes resultados, no entanto, não são diretamente comparáveis aos do ano anterior. Isso por causa da particularidade do novo método contábil de seu fundo de comércio, que está vigente desde 1º de janeiro de 2005. As vendas da Nestlé tiveram no ano passado um histórico crescimento de 7,5% para 91,075 bilhões de francos (aproximadamente 58,758 bilhões de euros). O crescimento orgânico do grupo, um indicador determinante que exclui as aquisições e os efeitos das taxas de câmbio, se elevou para 6,2%, superior à média do mercado, enquanto o crescimento interno real foi de 4,2%.