Lucro da Nestlé sobe 79% no 1º semestre A Nestlé SA, maior companhia de alimentos e bebidas do mundo, obteve crescimento de 79% no lucro líquido no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa credita o resultado aos ganhos extraordinários registrados no período e afirmou que, apesar das difíceis condições de mercado, espera continuar a registrar progressos nas vendas e lucros durante o restante do ano. Nos seis meses até junho, a Nestlé obteve lucro líquido de 5,66 bilhões de francos suíços (US$ 3,76 bilhões), ante os 3,15 bilhões de francos suíços registrados há um ano. Contribuiu para o resultado o ganho de 3,9 bilhões de francos suíços (US$ 2,6 bilhões) da venda parcial da unidade de produtos voltados para os olhos Alcon Inc. e a venda de sua unidade FIS, que acrescentou 500 milhões de francos suíços (US$ 333 milhões) aos cofres da companhia. O lucro operacional foi de 6,64 bilhões de francos suíços (US$ 4,42 bilhões), 13% a mais do que os 5,89 bilhões de francos suíços registrados no primeiro semestre do ano passado. As vendas subiram para 44,22 bilhões de francos suíços (US$ 29,5 bilhões), 7,2% superior em relação aos 41,24 bilhões francos suíços faturados de janeiro a junho de 2001. A expectativa dos analistas era de crescimento de 8,3%. O crescimento interno no período alcançou 3,5%, abaixo da expectativa dos analistas, de 3,6%, e da meta da própria empresa, de 4%. O resultado foi afetado pelos efeitos das variações cambiais, alterações de preços, aquisições e desinvestimentos. Mas o executivo-chefe da companhia, Peter Brabeck, afirmou que a Nestlé vai manter a sua meta anual de crescimento interno de 4%, apesar das difíceis condições do mercado. A companhia conseguiu reduzir a sua dívida líquida para 16,2 bilhões de francos suíços (US$ 10,8 bilhões), ante os 19,4 bilhões de francos suíços acumulados até 31 de dezembro. Na ocasião, a dívida subiu em função da aquisição da norte-americana de pet food Ralston Purina, por US$ 10 bilhões, assim como outras transações de menor porte. Com relação aos rumores acerca de uma possível oferta pela companhia de chocolates Hershey Foods Corp ou pela Adams, unidade de chicletes da Pfizer, o CEO da Nestlé preferiu desconversar.