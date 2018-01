Lucro da Net cai 35% em 2006, para R$ 82 milhões A Net Serviços, operadora de TV por assinatura e internet em banda larga, obteve lucro líquido de R$ 82 milhões no ano passado, o que representa uma queda de 35% em relação ao lucro de R$ 125,6 milhões obtido em 2005. A receita líquida da companhia teve crescimento de 21,5%, passando de R$ 1,593 bilhão para R$ 1,936 bilhão, na mesma base comparativa. A geração operacional de caixa da empresa, medida pelo Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações), totalizou R$ 515,4 milhões no acumulado do ano passado, o que representa um aumento de 14,5% em relação a 2005. A Net atua em 44 cidades do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em março de 2005, a empresa efetuou a reestruturação de 98% de seu endividamento. Com a reestruturação, a Globo assinou uma série de acordos com a mexicana Telmex e a subsidiária integral desta, a Latam, segundo a qual a Telmex, por meio da Latam, tornou-se acionista da Net Serviços. No ano passado, a Net, em parceria com a Embratel, lançou também o serviço Net Fone Via Embratel, o que marcou a entrada da empresa no mercado de "triple play" (oferta conjunta de serviços de vídeo, voz e dados).