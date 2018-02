Lucro da Nokia cresce 44% no 4º trimestre A finlandesa Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, anunciou lucro líquido de 1,84 bilhão de euros (US$ 2,69 bilhões), ou 0,47 euro por ação, no quarto trimestre de 2007, o que representa um volume 44% maior que o de 1,27 bilhão de euros (0,32 euro por ação) acumulado em igual período do ano anterior. Os resultados ficaram acima da média das estimativas de 0,44 euro por ação, de acordo com pesquisa da Thomson Financial com analistas. As vendas do grupo subiram 34% no mesmo intervalo, para 15,7 bilhões de euros, enquanto sua margem operacional melhorou de 17,8% para 25%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2007, sua participação no mercado avançou de 39% para 40%, com o embarque de 133,5 milhões de telefones - 20% a mais do que o apurado em igual período do ano anterior. Em comunicado, o grupo informou que vai propor um dividendo de 0,53 euro por ação em 2007. Além disso, a fabricante de celulares declarou que está bem posicionada para crescer em 2008. As informações são da Dow Jones.