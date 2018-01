Lucro da Nossa Caixa cresce 113%, atingindo R$ 765,6 mi O Banco Nossa Caixa anunciou que, em 2005, registrou o melhor lucro líquido de sua história. A última linha ficou em R$ 765,6 milhões, com crescimento de 113,4% em relação aos R$ 358,8 milhões apurados em 2004. O lucro por ação foi de R$ 7,15. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 33,7%, bem acima dos 18,2% de 2004. O resultado, de acordo com a Nossa Caixa, inclui eventos não recorrentes prévios ao processo de abertura de capital e que tiveram impacto positivo no resultado final. Os fatos destacados pela instituição são a alienação da carteira de ações de companhias elétricas, a reversão de provisão relacionada ao FCVS e a venda da subsidiária da Nossa Caixa Seguros e Previdência. Descontando esses efeitos, o lucro líquido, em bases recorrentes, seria de R$ 564,8 milhões, com alta de 57,4%. Intermediação financeira As receitas da intermediação financeira da Nossa Caixa em 2005 atingiram R$ 6,5 bilhões, 29,8% acima da registrada em 2004. As despesas da intermediação financeira subiram 23%, para R$ 3,3 bilhões. O resultado bruto da intermediação teve incremento de 37,6% e somou R$ 3,250 bilhões. Lucro operacional A Nossa Caixa encerrou 2005 com lucro operacional de R$ 1,305 bilhão, com avanço de 89%. No final do ano, o patrimônio líquido da instituição financeira era de R$ 2,3 bilhões, com crescimento de 6,5%. Todos os dados são consolidados.