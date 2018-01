Lucro da Nossa Caixa cresce 192,28% no 3º trimestre O lucro líquido do Banco Nossa Caixa quase triplicou no terceiro trimestre deste ano, passando de R$ 58,936 milhões para R$ 172,260 milhões, uma alta de 192,28%. Segundo o balanço consolidado elaborado pela legislação societária, a receita de intermediação financeira do banco foi de R$ 1,599 bilhão, 26,5% acima dos R$ 1,264 bilhão apurados de julho a setembro de 2004. Na mesma base de comparação, a despesa de intermediação financeira foi de R$ 845,854 milhões, 22,70% mais que os R$ 689,359 milhões do mesmo trimestre do ano passado. O patrimônio líquido do banco era de R$ 2,278 bilhões em 30 de setembro. Segundo o balanço, o resultado bruto da intermediação financeira da Nossa Caixa foi de R$ 753,532 milhões no terceiro trimestre, com alta de 31,06% diante dos R$ 574,964 milhões do mesmo trimestre de 2004. O resultado operacional, por sua vez, aumentou 27,95%, de R$ 166,743 no ano passado para R$ 213,355 milhões.