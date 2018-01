Lucro da Nossa Caixa sobe 46,2% no semestre A Nossa Caixa fechou o primeiros semestre com lucro líquido de R$ 250,3 milhões, um aumento de 46,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido atingiu 33,7%, contra 28,7% em junho de 2002. O banco, controlado pelo governo de São Paulo, encerrou junho com ativos de R$ 23,706 bilhões, estável em relação ao ano passado. O patrimônio líquido aumentou 25,5% atingindo R$ 1,6 bilhão. O banco transferiu para o governo do Estado R$ 78 milhões a título de juros sobre o capital próprio no período. A carteira de crédito subiu 7,41%, de R$ 3,156 bilhões para R$ R$ 3,390 bilhões. O resultado bruto de intermediação financeira registrou crescimento de 20,25%, para R$ 1,195 bilhão. A Nossa Caixa se prepara para a abertura de capital e busca fazer mudanças a fim de ingressar na Bovespa.