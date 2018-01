Lucro da NovaDutra recua 5,4% em 2006 A NovaDutra, concessionária da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, fechou 2006 com lucro líquido 5,40% inferior ao observado um ano antes. O resultado recuou de R$ 121,62 milhões para R$ 115,39 milhões no período. A receita líquida da companhia subiu 8,48% no ano passado, para R$ 568,92 milhões, mas os custos avançaram 15,28%, para R$ 318,79 milhões. Com isso, o lucro bruto da Nova Dutra cresceu apenas 0,89%, para R$ 250,12 milhões. A NovaDutra informou ter realizado investimentos de R$ 78 milhões em 2006, especialmente em obras de arte especiais na rodovia (pontes, viadutos e passarelas). Para 2007, estão previstos aportes de R$ 203,35 milhões, em obras, equipamentos e desapropriações. A companhia, controlada pela Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), informou ter repassado aos 35 municípios lindeiros aos 402 quilômetros da rodovia o montante de R$ 31 milhões em impostos. A empresa pagou ainda R$ 100 milhões e juros mais amortização de principal relativos ao financiamento contraído junto ao BNDES e de emissão de debêntures.