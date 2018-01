Lucro da Pepsico sobe 12% e cumpre expectativas O segundo maior fabricante de refrigerantes do mundo, a Pepsico, informou hoje que no quarto trimestre de 2005 conseguiu um lucro 12% maior que o do mesmo período de 2004. No período, a companhia acumulou ganho de US$ 1,11 bilhão - o que representa US$ 0,65 por ação - frente aos US$ 985 milhões, ou US$ 0,58 por título, do mesmo período do ano anterior. Já a receita da companhia subiu para US$ 10,1 bilhões, 15% a mais que a do quatro trimestre de 2004. A empresa explicou que seus bons resultados - que ficaram dentro do esperado por analistas do mercado financeiro - foram uma conseqüência do aumento de 16% das vendas internacionais, que atingiram US$ 3,7 bilhões. Esse resultado, por sua vez, foi impulsionado pela alta demanda da Rússia, México e Índia, China, Argentina e Oriente Médio. Para este ano, a companhia espera ter um aumento de vendas de pelo menos 5%, e lucro de US$ 2,93 por ação. Hoje, em Wall Street, os papéis apresentaram valorização de (1,1%), ficando contados a US$ 57,51.