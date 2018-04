Lucro da Perdigão cresce 104,7% A Perdigão obteve lucro líquido de R$ 18,140 milhões no primeiro trimestre deste ano, com alta de 104,7% em relação ao mesmo intervalo de 2001. A receita líquida aumentou 30,55%, para R$ 621,950 milhões, e o resultado bruto fechou em R$ 174,623 milhões, evoluindo 40,19%. As despesas operacionais totalizaram R$ 124,469 milhões, com crescimento de 42,46%. As despesas financeiras líquidas recuaram 5,78%, para R$ 22,982 milhões. O lucro operacional foi de R$ 27,024 milhões, volume 96,85% maior frente ao primeiro trimestre de 2001. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 685,548 milhões.