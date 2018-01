Lucro da Petrobras aumenta 223% A Petrobras registrou no primeiro semestre desse ano lucro líquido de R$ 9,372 bilhões, num aumento de 223% em relação a igual período de 2002. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 116,9%, para R$ 17,448 bilhões, e a receita líquida cresceu 77,1%, para R$ 47,891 bilhões. O resultado operacional totalizou R$ 15,103 bilhões, com crescimento de 152,6%. A companhia chegou a junho com dívida de R$ 54,246 bilhões e dívida líquida de R$ 37,924 bilhões (aumento de 98%).