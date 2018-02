Lucro da Petrobras bate recorde entre empresas de capital aberto A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 6,959 bilhões no segundo trimestre, alta de 41% sobre os R$ 4,930 bilhões apurados em igual período de 2005. De acordo com a Economática, empresa de análises de dados econômicos financeiros, tomando por base o período dos seis primeiros meses do ano, o lucro da Petrobras, de R$ 13,364 bilhões, é o maior dos últimos 20 anos entre as empresas de capital aberto latino americanas. No segundo trimestre, a receita líquida aumentou 17%, para R$ 37,948 bilhões. O lucro operacional antes do resultado financeiro cresceu 19%, para R$ 11,267 bilhões. A despesa financeira líquida recuou 79%, para R$ 141 milhões. A geração de caixa, medida pelo Ebitda, foi de R$ 13,614 bilhões, com aumento de 16% ante os R$ 11,722 bilhões do segundo trimestre de 2005. Os números são consolidados e conforme legislação societária brasileira.