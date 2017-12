Lucro da Petrobras cai 10% no acumulado do ano A Petrobras obteve lucro líquido de R$ 13,295 bilhões nos nove primeiros meses do ano, com queda de 10% na comparação com igual período de 2003 - quando ficou em R$ 14,774 bilhões. A receita líquida avançou 11% até setembro, para R$ 79,510 bilhões. O lucro operacional (antes do financeiro, equivalência patrimonial e impostos) somou R$ 21,792 bilhões no intervalo, com queda de 1%. O resultado financeiro líquido indicou perda de R$ 1,967 bilhão, contra ganho de R$ 1,506 bilhão nos nove primeiros meses do ano passado. O lucro líquido por ação ficou em R$ 12,13. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 59,473 bilhões.