Lucro da Petrobras cai 61,93% no 1º trimestre A Petrobras obteve um lucro líquido de R$ 866 milhões no primeiro trimestre deste ano, o que indica uma queda de 61,93% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA caiu 50% e somou R$ 2,4 bilhões. A receita operacional líquida da estatal foi de R$ 11,239 bilhões no período. A redução no resultado da Petrobras no primeiro trimestre do ano foi motivada pela queda dos preços de derivados no mercado internacional a partir de outubro do ano passado e da diminuição de 4% no volume vendido no Brasil. Outro fator citado pela companhia foi a redução da despesa cambial líquida, influenciada pela menor desvalorização do real no período. Já a Petrobras Distribuidora registrou um lucro líquido de R$ 381 milhões no primeiro trimestre, o que representa um aumento de 743,12% sobre o lucro apurado no mesmo período de 2001. A receita líquida cresceu 4,83%, para R$ 3,759 bilhões. O lucro bruto subiu 23,75%, atingindo R$ 335 milhões. O lucro operacional foi de R$ 74 milhões, o que corresponde a um aumento de 4,07% sobre o primeiro trimestre de 2001. No dia 31 de março, o patrimônio líquido era de R$ 1,937 bilhão. A comparação com os números do primeiro trimestre de 2001 foi feita a partir dos dados da Economática.