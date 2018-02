Lucro da Petrobras cai para R$ 7,3 bi no 3º trimestre A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 7,3 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que representou uma queda de 25,8% ante igual trimestre de 2008. Em relação ao segundo trimestre deste ano, o lucro da Petrobras foi 5,5% menor. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) somou R$ 13,993 bilhões no terceiro trimestre deste ano, 7,5% abaixo do obtido no mesmo período do ano passado e queda de 20% em relação ao segundo trimestre de 2009.