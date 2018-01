Lucro da Petrobras chega a R$ 20,7 bi no ano e bate recorde O lucro líquido da Petrobras no terceiro trimestre chegou a R$ 7,085 bilhões, um aumento de 26% sobre os R$ 5,632 bilhões apurados em igual período de 2005. No acumulado de nove meses, o lucro da estatal foi recorde, de R$ 20,719 bilhões, com alta de 33% ante os nove primeiros meses de 2005. No trimestre, a Petrobras registrou ainda uma receita líquida (montante que a empresa efetivamente recebe pelas vendas de seus produtos, ou seja, o faturamento diminuído dos impostos diretos) de R$ 43,363 bilhões, crescimento de 21% sobre o terceiro trimestre de 2005. O lucro operacional (resultado apenas da atividade primária da empresa) antes do resultado financeiro recuou 2%, para R$ 10,303 bilhões. A despesa financeira (pagamento de juros) subiu 4%, para R$ 674 milhões. A geração de caixa, medida pelo Ebitda, cresceu 4% no terceiro trimestre, para R$ 12,912 bilhões. Os dados são consolidados e conforme a legislação societária brasileira. Produção A produção de petróleo da Petrobras no Brasil aumentou 3% no terceiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado. A empresa destaca que a expansão não foi maior por conta de atrasos na escalada de produção das plataformas de produção P-50 (Albacora) e FPSO Capixaba (Golfinho). Em outubro, a retomada da produção nessas unidades levou a empresa a bater um novo recorde de produção diária, superior a 1,9 milhão de barris. No ano, a produção de petróleo no País registrou uma expansão de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse incremento de produção foi resultado da entrada em produção das plataformas P-43 (Barracuda), em dezembro de 2004, P-48 (Caratinga), em fevereiro de 2005, P-50 (Albacora Leste), em abril de 2006, e FPSO-Capixaba (Golfinho), em maio de 2006.