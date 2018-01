Lucro da Petrobras cresce 180% O lucro líquido consolidado da Petrobras subiu 180% nos primeiros nove meses do ano, para R$ 14,774 bilhões, na comparação com igual período de 2002. A receita líquida da estatal somou R$ 71,791 bilhões, alta de 49%. O resultado operacional teve alta de 115%, para R$ 21,987 bilhões. A maior companhia do Brasil registrou receita financeira líquida de R$ 1,506 bilhão, contra despesa de R$ 4,829 bilhões no mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu 87%, para R$ 25,738 bilhões. A margem líquida passou de 11% para 21%.