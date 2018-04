Lucro da Petrobras deve cair, prevêem analistas A interferência do governo na política de preços da Petrobras, que empurrou para março um aumento de gasolina inicialmente previsto para fevereiro, deve contribuir negativamente para o desempenho da companhia no trimestre. Até o dia 15 de maio, a empresa divulga seu primeiro balanço financeiro do ano e, ao contrário de lucros recordes recentes, o mercado aposta em, no máximo, um empate em relação ao mesmo período do ano passado. "Operacionalmente, será um trimestre fraco", diz Edmo Chagas, analista do banco suíço UBS Warburg. O aumento dos preços dos derivados a partir de março deverá ter influência maior no resultado do segundo trimestre. Em março, as vendas do setor químico no Rio - notadamente puxado pelo comércio e exportação de petróleo e derivados - subiram 64,71%, como atesta levantamento da Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan). A maior parcela deste resultado deve-se às vendas da Petrobras, e para um porcentual tão alto pesaram principalmente dois aspectos: o fato de março ter mais dias úteis que fevereiro e o aumento de preços no mercado internacional. Mas, nos dois primeiros meses do ano, estes mesmos preços ainda estavam em baixa. Os lucros recordes que vinham sendo registrados no balanço da empresa de trimestre a trimestre desde 2000 tiveram sua trajetória interrompida no terceiro trimestre do ano passado. Embora ainda vultosos, os resultados estavam perdendo na comparação com igual período do ano anterior. No quarto trimestre, por exemplo, o lucro líquido de R$ 2,823 bilhões foi 12,7% inferior ao do último trimestre de 2000. Luis Ladner, analista de petróleo do banco Pactual, diz que, para o primeiro trimestre, um lucro recorde está fora de cogitação. "O preço do barril de petróleo estava muito baixo em janeiro, beirando os US$ 20. Em fevereiro o preço começou a se recuperar, mas só em março teve alta forte." "O desempenho da Petrobras irá depender basicamente do comportamento do preço do petróleo, do dólar e da capacidade da empresa de repassar os preços no mercado interno. O crescimento da produção, que também é um componente de peso no resultado, está um pouco acima do esperado, mas nada que signifique surpresas no balanço", afirma Ladner. Ele comenta que, pelo cenário atual, não há como fazer previsões para o ano. "Analisando de maneira razoável, não há porque o preço internacional do petróleo passar de um nível, por exemplo, de US$ 27, mas há uma variável que não se pode controlar, que é o componente político." Edmo Chagas diz que a taxa de câmbio mais baixa do que o previsto compensará um pouco os preços baixos do início do ano, já que reduzirá o impacto do endividamento em dólar da Petrobras. Ele espera para este trimestre um lucro próximo ao do mesmo período do ano passado e diz que terá muito peso para o resultado da companhia a política que será adotada pelo governo em relação aos preços no mercado interno. "Há expectativa sobre a reação do governo ao choque de preços, dado o risco inflacionário", comenta, alegando que a reação do mercado a interferências governamentais nesta área é sempre ruim. "O investidor quer apostar no preço do petróleo. Com interferência, ele passa a não saber ao certo o valor do seu ativo e, se por isso não puder investir na Petrobras, irá investir na Exxon (holding do grupo Esso) ou em outra concorrente."