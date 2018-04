Lucro da Petrobras no 1º semestre cai 46,43% A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 2,901 bilhões no primeiro semestre, o que representa uma queda de 46,43% sobre o lucro de R$ 5,415 bilhões apurado no mesmo período do ano passado. A receita líquida caiu 4,16% para R$ 27,037 bilhões. O lucro bruto recuou 14,58%, totalizando R$ 10,002 bilhões. As despesas operacionais somaram R$ 5,153 bilhões no semestre, o que corresponde a um aumento de 6,11% sobre igual período de 2001. A receita financeira líquida caiu 0,47% para R$ 711,198 milhões. O lucro operacional foi de 4,848 bilhões, 29,25% menor do que no primeiro semestre do ano passado. No dia 30 de junho, o patrimônio líquido da Petrobras era de R$ 31,773 bilhões. Os dados são consolidados.