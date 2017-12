Lucro da Petrobras sobe 33%, para R$ 6,675 bilhões Em meio à crise do gás boliviano, da qual é protagonista, a Petrobras divulgou nesta sexta-feira o seu balanço financeiro do primeiro trimestre: a empresa registrou lucro de R$ 6,675 bilhões nos três primeiros meses de 2006, resultado 33% maior do que o registrado no mesmo período de 2005. Segundo a empresa, o desempenho reflete um reajuste de 14% nos preços do petróleo e derivados no mercado interno, além do aumento na produção de petróleo (14%) e derivados (6%) no País. Em apenas um trimestre, a estatal brasileira teve um lucro semelhante a 1/3 de toda a riqueza gerada pela Bolívia em 2005: convertido para o dólar, o lucro da Petrobrás foi de US$ 3,3 bilhões, enquanto o PIB boliviano no último ano foi de US$ 9,5 bilhões. Em comunicado divulgado ao mercado financeiro, o país vizinho ganhou destaque na mensagem do presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Após comemorar o "excelente" resultado obtido, o executivo diz que não pode deixar de comentar os fatos recentes na Bolívia. Segundo ele, embora as atividades na Bolívia não sejam significativas denrto do conjunto de ativos da companhia, a empresa vem tentando preservar o retorno dos investimentos, "buscando até a última instância" o respeito aos contratos. Petrobrás e o governo boliviano negociam os termos da nacionalização das reservas do país vizinho. A área internacional da Petrobrás sentiu os efeitos do aumento de impostos promovido pelos bolivianos em maio de 2005. Os negócios internacionais registraram lucro de R$ 236 milhões no trimestre, 56% a menos do que no mesmo período de 2005. A apreciação de 19% do real frente ao dólar, o aumento dos impostos na Bolívia para 50% e os efeitos do furacão Katrina foram apontados como as principais razões para uma queda de R$ 119 milhões no resultado. No último dia 1º de maio, o governo boliviano aumentou mais uma vez os impostos, para 82%, medida que deve impactar o balanço do segundo semestre desta ano. No Brasil, a Petrobrás aumentou a produção de petróleo e derivados, garantindo uma exportação líquida (exportações menos importações) de 58 mil barris por dia, em média. As vendas de combustíveis no mercado interno cresceram 4%, atingindo os 1,649 milhão de barris por dia. A produção nacional de petróleo ficou em 1,751 milhão de barris por dia, acima do consumo. Já a produção de derivados no País atingiu uma média de 1,812 milhão de barris por dia, 6% acima do registrado no mesmo período de 2005. O resultado do primeiro trimestre também foi impactado pelos reajustes promovidos nos preços da gasolina e do diesel em setembro do ano passado, além de aumentos em produtos menos populares no período. Segudno a estatal, o preço médio de venda dos derivados no Brasil ficou em R$ 153,16 por barril, 14% maior do que a média dos três primeiros meses do ano passado. O aumento dos preços, aliado ao maior nível de produção, provocaram um crescimento de 20% na receita da companhia no trimestre, que foi de R$ 35,866 bilhões. A Petrobrás investiu R$ 5,914 bilhões no primeiro trimestre, sendo que R$ 3,359 bilhões forma destinados à área de exploração e produção.