Lucro da Petrobras sobe 540% A Petrobras registrou no primeiro trimestre um lucro de R$ 5,545 bilhões, resultado que supera em 540% os R$ 866 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O forte incremento reflete a queda do dólar, o aumento da produção e o reajuste de preços concedido no final de dezembro de 2002. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 9,409 bilhões, um crescimento de 295% sobre os R$ 2,383 bilhões do primeiro trimestre de 2002. A receita operacional líquida foi de R$ 24,5 bilhões, sendo 118% maior que os R$ 11,239 bilhões de igual período do ano passado. A dívida líquida da companhia recuou 9,31% em relação ao quarto trimestre, caindo de R$ 38,510 bilhões para R$ 34,926 bilhões. Essa redução refletiu da queda da cotação do dólar sobre a dívida da estatal, que tem 95% do endividamento atrelado à moeda estrangeira.