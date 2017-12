Lucro da Philips aumenta 36,7% no primeiro trimestre A Philips teve um lucro líquido de 160 milhões de euros no primeiro trimestre de 2006, 36,7% a mais do que os 117 milhões de euros acumulados no mesmo período do ano passado, anunciou nesta terça-feira a multinacional holandesa de eletrônica. Segundo a empresa, nos três primeiros meses do ano, o grupo conseguiu aumentar suas vendas em 14%, para 7,374 bilhões de euros. O lucro na atividade (Ebitda), por sua vez, aumentou 61%, de 207 milhões de euros para 335 milhões de euros. Segundo a multinacional, este resultado se deve "fundamentalmente" ao aumento das vendas e a uma melhora do rendimento de negócios, especialmente nas divisões de semicondutores e iluminação. As sociedades não consolidadas do grupo, porém, registraram um prejuízo de 36 milhões de euros, enquanto no mesmo período do ano passado alcançaram um lucro de 22 milhões de euros.