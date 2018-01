Lucro da Procter & Gamble supera previsões A Procter & Gamble informou que registrou lucro de US$ 1,194 bi, ou US$ 0,89 por ação, no trimestre até 31 de dezembro, de US$ 1,126 bi, ou US$ 0,83 por ação, no mesmo período de 1999. O resultado do quarto trimestre computa uma despesa de US$ 120 mi, após o desconto dos impostos, relacionado ao programa de reestruturação "Organização 2005". Eliminadas essas despesas, o lucro líquido central da Procter & Gamble foi de US$ 1,31 bi, ou US$ 0,93 por ação, ficando US$ 0,01 acima das previsões dos analistas. As vendas da empresa caíram 3,8%, para um total de US$ 10,1 bi no três últimos meses de 2000, de US$ 10,5 bi em igual período de 1999. As informações são da Dow Jones.