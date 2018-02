Lucro da Puma cai no primeiro semestre a US$ 182 milhões O lucro líquido da fabricante alemã de artigos esportivos Puma caiu a 143 milhões de euros (US$ 182 milhões) no primeiro semestre, 4,4% a menos que no mesmo período de 2005. Segundo divulgou a empresa nesta quinta-feira, no entanto, o faturamento cresceu 33% nos dois primeiros trimestres do ano, a 1,19 bilhão de euros (US$ 1,517 bilhão), em comparação com o mesmo período do ano passado. A Puma disse que a queda do lucro se deve a um aumento das despesas em publicidade e pesquisa no segundo trimestre devido à Copa, que não foram compensadas com o aumento das vendas. O mundial, realizado na Alemanha, contribuiu para aumentar em 40% as vendas da empresa na primeira metade do ano em artigos relacionados a futebol. A empresa prevê uma queda do lucro líquido para o conjunto do ano de entre 10% e 15%.