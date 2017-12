Lucro da Renault recua 25% no primeiro semestre A companhia automobilística francesa Renault anunciou lucro de 1,627 bilhão de euros no primeiro semestre, 25% menor que o registrado no mesmo período de 2005. Conforme divulgado nesta quinta-feira, na diminuição dos resultados pesou a contribuição de suas participações na japonesa Nissan e no grupo sueco Volvo, que representaram no total 1,212 bilhão de euros, frente ao 1,536 bilhão de euros anunciado na primeira metade do ano passado. O resultado operacional da companhia francesa foi reduzido quase à metade, com 649 milhões de euros. A margem operacional, por sua vez, caiu 47,2%, para 592 milhões de euros, o que representou 2,7% do faturamento, quando no primeiro semestre de 2005 este montante tinha respondido por 4,4%. O recuo da margem operacional pode ser explicado pela divisão automotiva, onde os 323 milhões de euros supuseram apenas 1,6% do volume de negócios, frente aos 3,3% registrados no primeiro semestre do exercício fiscal anterior. O faturamento subiu 0,4%, para 21,547 bilhões de euros, apesar de as vendas de veículos terem recuado 3,2%, para 1.315.351 unidades. O presidente executivo da empresa, o brasileiro Carlos Ghosn, insistiu em afirmar que a margem operacional "está alinhada" com as previsões apresentadas no início do ano, de 2,5% do faturamento.