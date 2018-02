Lucro da Reuters no 1o sem supera expectativas A empresa de notícias e informações financeiras Reuters Group, que está sendo comprada pelo grupo editorial canadense Thomson Corp, publicou nesta sexta-feira um lucro maior que as expectativas do mercado e informou que as vendas foram elevadas no período. O presidente-executivo da Reuters, Tom Glocer, afirmou que a companhia teve os seis meses de vendas e instalações de terminais financeiros mais fortes em mais de cinco anos. Apesar disso, o executivo não divulgou números específicos. Em teleconferência com jornalistas, o executivo disse que a Europa foi o "ponto de destaque" em termos de vendas, com o desempenho nos países nórdicos "explodindo", leste europeu forte e Oriente Médio "excelente". A Reuters informou que espera que o encaminhamento formal do acordo com a Thomson seja submetido a autoridades européias em setembro. Glocer afirmou que espera que a transação seja completada até o final deste ano ou no primeiro trimestre de 2008. O executivo acrescentou que não há desinvestimentos planejados como parte do acordo com a Thomson. As ações da Reuters recuavam 1,2 por cento, em intensidade maior que a do índice europeu que reúne papéis de companhias de mídia, que exibia desvalorização de 0,38 por cento. O lucro da Reuters no primeiro semestre subiu dos 156 milhões de libras obtidos um ano antes para 175 milhões de libras (358,8 milhões de dólares). A companhia informou que efeitos cambiais, principalmente pelo enfraquecimento do dólar contra a libra, reduziu os ganhos em 25 milhões de libras. A média de previsões de seis analistas consultados pela Reuters era de lucro de 169 milhões de libras. A Reuters define seu lucro como lucro operacional de atividades contínuas antes de custos de reestruturação, aquisições, perdas e amortização e ganhos obtidos alienações de custos relacionados à transação com a Thomson. A receita do grupo nos seis meses encerrados em junho caiu para 1,268 bilhão de libras ante 1,277 bilhão de libras registrado um ano antes, praticamente em linha com as previsões de analistas. A Reuters informou que a queda de 0,7 por cento deve-se a efeitos cambiais e que sem isso a receita cresceu 6,4 pro cento. "A empresa parece bem e todos os comentários sobre o processo com a Thomson parece positivos", disse Paul Gooden, analista do ABN Amro. O ABN classifica a ação da Reuters com nota "manter" e preço-alvo de 695 pences. A Reuters não informou previsão de receita ou margem para 2007 porque atravessa um período de aquisição. Na quinta-feira, a Thomson informou que as duas empresas estão alcançando um bom progresso para obterem as aprovações regulatórias para a conclusão do negócio. As companhias anunciaram em maio que a Thomson concordou em comprar a Reuters por 17,2 bilhões de dólares em uma transação composta por dinheiro e ações que criará a maior fornecedora de notícias e dados financeiros do mundo. Glocer disse que é muito cedo para comentar sobre os detalhes de onde qualquer corte de empregos pode acontecer. A Thomson Financial investiu para criar uma equipe européia de mais de 200 repórteres financeiros no último ano após a aquisição da londrina AFX News. O presidente-executivo disse que alguns postos de trabaho podem ser perdidos, transferidos a outros paíss ou alterados e acrescentou que o orçamento do editorial da Reuters será significativamente ampliado após o acordo. Analistas da Numis Securities disseram em nota que há espaço para economias de custos maiores que os 500 milhões de dólares anuais em sinergias esperados pela Reuters nos primeiros três anos após a conclusão do negócio. REUTERS AAJ VS